ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,23 milyar euroluk sözleşme
ASELSAN ile ROKETSAN, Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzaladı.
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ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin toplam tutarının 1.234.210.000 euro olduğu belirtildi.