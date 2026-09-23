ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,23 milyar euroluk sözleşme

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ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin toplam tutarının 1.234.210.000 euro olduğu belirtildi.