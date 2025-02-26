ASELSAN/Ahmet Akyol: Ekonomi programının olumlu etkisi gelirlerimize yansıdı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CNBC-e’de yayınlanan Ekonomi Sohbetleri programında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtladı.

2024’ü rekor seviyede kapattıklarını belirten Akyol, verimlilik artışına dikkat çekerek “2024’ü tarihimizdeki en büyük rakamla kapattık. Bu sene ciddi bir verimlilik yakaladık, kişi başı ciro yüzde 9 arttı. Millileştirmeye çok ağırlık veriyoruz, ortalama yüzde 22 maliyet avantajı var.” dedi.

"Yüksek teknolojiye geçiş için planlı bir sistem uyguluyoruz"

Akyol, ASELSAN’ın ileri teknolojiye geçiş sürecinde sistemli bir yaklaşım benimsediklerini belirterek "ASELSAN’ın yüksek teknolojiye geçişini planlayan bir sistem uyguluyoruz." dedi.

"Hava savunma sistemleri ve radar teknolojileri öne çıkıyor"

Hava savunma sistemlerinin ve radar teknolojilerinin öne çıktığını belirten Akyol, ihracatta beklentilerin üzerinde bir gelişme kaydettiklerini söylerek “Bu seneye pozitif katkı verenlerde hava savunma öne çıktı. Orta ve yüksek irtifa ürünler teslim etmeye başladık. Erken hiper radarlara envantere girmeye başladı. İhracatı beklediğimizin biraz daha üzerinde geliştirebildik.” dedi.

"Şu anda ekonomi programı öngörülebilir bir iklimi oluşturdu"

Ekonomi programının sağladığı öngörülebilir ortamın şirketin büyümesine katkı sunduğunu dile getiren Akyol, “Şu anda ekonomi programı öngörülebilir bir iklimi oluşturdu. Bunun bize ciddi katkıları oluyor. Bütün hesaplarımızı dövizle yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Net karımızı 2025’te de reel olarak artıracağız"

“Sadece büyümüyoruz, verimli büyüyoruz. Bununla beraber bütün faaliyetleri biraz daha ihracatın arttığı bir döneme eviriyoruz” diye konuşan Akyol, “Net karımızı 2025’te de reel olarak artıracağız” dedi.

Nakit akışını pozitif hale getirdiklerini belirten Akyol, “Serbest nakit akışımız pozitife geçti, bunun sebebi yurtdışını iyi yönetmemiz. Türkiye’de de ekonomi programının getirdiği olumlu ortam bizim de gelirlerimizi daha sürdürülebilir şekilde yansıdı. Bu sene şirketi nakit açısından da finansal açıdan iyi yönettik, sonuçları bilançoda gördük.” diye konuştu.

Savunma sanayii yatırımlarına talep artıyor

Savunma sanayi yatırımlarına yönelik talebin arttığını belirten Akyol, ASELSAN’ın küresel pazardaki güçlü konumuna dikkat çekerek “Bu seneki büyüme rakamlarımız dünya ortalamasının üzerinde. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi yatırımlarına talep artacaktır. 20 ülkede fiziki varlığımız var, Körfez’de güçlü bir konumdayız. Savaştan sonra Doğu Avrupa’da ciddi bir talep var. Körfez ve Uzak Asya bölgelerini ciddi fırsatlar olarak görüyorum.” sözlerine yer verdi.

ASELSAN hisselerinin uzun vadede güçlü bir performans göstereceğini düşündüklerini belirten Akyol, “Hisselerin uzun dönemde hep pozitif ayrışacağını düşünüyoruz” dedi.