Aselsan/Akyol: 2025'te çift haneli büyüme hedefliyoruz

2025 yılında da çift haneli büyüme hedeflediklerini ifade eden Akyol, sermaye artışıyla ilgili bir gündemlerinin bulunmadığını kaydetti.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Akyol, “Bu yıl henüz kesin sonuçlar çıkmadı ama satış büyümesini geçtiğimiz yılın üzerinde bir rakamla bitireceğimizi şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Akyol, “Bu sene BIST-100’e, diğer yatırım araçlarına, uluslararası yatırım araçlarına bakarsanız, Aselsan uzun vadede yatırımcısına da pozitif yönde ayrışan bir sonuç sergiliyor” ifadelerini kullandı.

"30 yeni ürün çıkacak"

2024 yılında şirketin ilk kez 1 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını anımsatan Akyol, yıllık ihracatın da doğrudan ve dolaylı ihracatlarla 500 milyon doları geride bıraktığını anlattı.

“Bu yıl bütün Aselsan’da, en alt seviyesinden CEO’suna kadar herkesin birinci gündemi uluslararası işbirliği odaklı büyümek” diyen Akyol, geçtiğimiz yıl 31 ürünün ilk kez sözleşmesini imzaladıklarını, 29 yeni ürünü de ilk kez kullanıcıların envanterlerine eklediklerini anlattı.

Akyol, “oyun değiştirici” olarak tarif ettiği ürünler arasında Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, uzun menzilli erken ihbar radarı Alp, denizaltı ve torpidoların uzun mesafeden tespitini sağlayan Düfas gibi ürünlerin yer aldığını kaydetti.

Akyol, 2025’te de çift haneli satış büyüme rakamı hedeflerinin olduğunu anlatırken, “Bir yılda yeni oyun değiştirici ürünler var. Yine 30’u aşkın yeni ürünü envantere kazandıracağımızı söyleyebilirim. İhracatın toplam içindeki payını da arttırmak bizim ana hedeflerimizden biri olacak” dedi.

"2’nin üzerinde tutmak demek, gelecekte daha hızlı büyümek demek"

Akyol, şirketin bakiye sipariş miktarına ilişkin soruyu yanıtlarken Book-to-bill ratio (sipariş-satış oranı) verisine değindi. Akyol, “Bunu da hep 2’nin üzerinde tutmaya gayret ediyoruz. 2’nin üzerinde tutmak demek, gelecekte daha hızlı büyümek demek, daha fazla bakiye sipariş demek, daha fazla yatırım demek. 2024’ü de 2’nin üzerinde bir değerle kapattığımızı, kesin rakamları da şubat sonunda açıklayacağımızı söyleyebilirim. Ama bakiye siparişleri de Aselsan tarihindeki en yüksek rakamla 2024’ü kapatacak” diye konuştu.

"Sermaye artışı gündemde yok"

Şirketin sermaye artışına gidip gitmeyeceği de sıklıkla gündeme gelen konulardan bir diğeri. Akyol, bu konudaki soruya da “Aslında rasyolarımız oldukça sağlam şu anda. Dolayısıyla bir ilave plan şu an gündemde yok.” sözleriyle net yanıt verdi.

Türkiye’de uzun süredir kurun enflasyonun altında artış sergilemesi, ihracatçıları mutsuz ediyor. Geçtiğimiz yıl, 6,5 milyar dolarlık hedefin üzerinde, 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma şirketleri için de bu konu önem taşıyor.

Bu sorunla nasıl başa çıktıkları sorusuna Akyol, “katma değerli üretim” süreçlerine işaret ederek yanıt verdi. “Uluslararası iş yaptığımız için dövizle alışveriş yapıyoruz. Tabii ki ücretlere olan yansıması var. Ücretlerin toplam giderler arasındaki oranlarına yansıması var. Ama gerçekten yüksek katma değerli bir iş yapıyoruz. Yarattığımız bu katma değerle yaptığımız uluslararası anlayışla işte bu değişimleri yönetebilecek kapasitemiz var.” dedi.

"Çelik kubbede seri teslime başladık"

Türkiye, geçtiğimiz yıl hava sahasının tamamını kapsayacak bir yeni güvenlik şemsiyesi inşa edeceğini duyurmuştu. İsrail’in kullandığı demir kubbe benzeri sistem, dünyada da merak uyandırmıştı. Sistemin birçok bileşeni de Aselsan ve Roketsan tarafından üretiliyor.

Akyol, “Bunun bileşenlerini şu an seri olarak teslim ediyoruz. Komuta kontrol yapısını da çattık. Bundan sonraki süreç çoklu sayıda teslim edip Türkiye sathında daha fazla yaygın hale getirmek” dedi. Akyol, projenin nihai tarihiyle ilgili soruya net yanıt vermezken, “Kapasite artışlarıyla yaptığımız bu yatırımlarla daha yüksek adetlerde teslim ederek sistemin bütün unsurlarını yurt sathında yaygın hale getireceğiz.” diye ekledi.

"Suudi Arabistan’la yeni anlaşmalar olacak"

Aselsan’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Antalya’da düzenlenen savunma ve havacılık konferansına bu yıl Suudi Arabistan’dan da üst düzey katılım oldu. Bloomberg, Türkiye’nin bu ülkeye savunma alanında $6 milyarlık ihracat yapmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan’da yıllar önce şirket kuran Aselsan’ın bu kapsamdaki çalışmalarına da değinen Akyol, “Önümüzdeki dönem bazı yeni gelişmeleri de günü geldiğinde duyuracağız. Suudi Arabistan’ın bizim işbirliğini arttırdığımız bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bizim aslında her Suudi Arabistan çalışmamızda yeni kapılar açılıyor, yeni anlaşmalar oldu, olacak. Tabii ki yıl içinde beklediğimiz konular var” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da üretim kapasiteleri ve altyapı yetersizlikleriyle ilgili tarıtşmaların yapıldığı bir dönemde şirket olarak her yıl cirolarının yüzde 10’undan fazlasını altyapı ve yatırıma ayırdıklarına değinen Akyol, geçen yıl bu alanlara 250 milyon doların üzerinde bütçe ayırdıklarını, önümüzdeki 2 yıl içerisinde rakamın 400 milyon dolar seviyesine çıkacağını kaydetti.

Akyol, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde geçtiğimiz yıl 47.’likten 42.’ciliğe yükselen şirketin, Aselsan Next programı çerçevesinde 2030 yılında dünyanın en büyük 30 şirketi arasına girmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi. Söz konusu liste ABD’li yayın organı Defense News tarafından hazırlanıyor.