ASELSAN’dan 1 milyar euroluk hava savunma sözleşmesi
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1,01 milyar euro tutarında ilave sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1,01 milyar euro tutarında ilave sözleşmeler imzaladı.
Şirket, yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.
Şirket, 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayan yeni iş ilişkisinin cirosuna olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.