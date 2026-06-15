Aselsan'dan 114,7 milyon dolarlık ihracat anlaşması

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik çeşitli savunma sistemlerinin ihracatını kapsayan anlaşmaların toplam büyüklüğü 114,7 milyon dolar oldu.

İmzalanan sözleşmeler kapsamında radar sistemleri, hava savunma sistemleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.

Anlaşmalar ayrıca insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen faydalı yük sistemlerini de kapsıyor.