ASELSAN'dan 12,1 milyon dolarlık imza
ASELSAN, 12,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzalandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN ile platform üreticisi bir müşterisi arasında 12,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzalandı.
KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile platform üreticisi bir müşterisi arasında; Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin son kullanımına yönelik kara araçları faydalı yükleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 12.089.000 - ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.