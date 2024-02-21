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ASELSAN'dan 12,1 milyon dolarlık imza

ASELSAN, 12,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 12,1 milyon dolarlık imza
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ASELSAN ile platform üreticisi bir müşterisi arasında 12,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile platform üreticisi bir müşterisi arasında; Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin son kullanımına yönelik kara araçları faydalı yükleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 12.089.000 - ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

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