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ASELSAN'dan 1,47 milyar Euroluk hava savunma sözleşmesi

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1,47 milyar euro tutarında yeni hava savunma sistemi sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 1,47 milyar Euroluk hava savunma sözleşmesi
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Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, sözleşme bedelinin 1,47 milyar euro olduğunu açıkladı.

Şirket, imzalanan anlaşmanın ilerleyen dönemlerde cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.