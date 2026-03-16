Aselsan'dan 166 milyon dolarlık iki yeni sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen projeler kapsamında güdüm sistemlerinin tedariki için yeni bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın toplam tutarının 111 milyon 850 bin dolar olduğu bildirildi.

Şirketin resmi açıklamasına göre, söz konusu anlaşma çerçevesinde üretilecek olan ileri teknoloji sistemlerin teslimat süreçleri 2027 ve 2028 yılları arasında tamamlanacak.

Elektro-Optik sistemler için 54,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Yurt içindeki bir platform üreticisi ile kurulan iş birliği sonucunda, elektro-optik sistemlerin tedariki için 54 milyon 600 bin dolar değerinde bir ihracat sözleşmesi hayata geçirildi.

Sözleşme kapsamında üretimi planlanan sistemler, yurt dışındaki kullanıcıların teknik ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edilecek.

Yeni iş hacminin finansal yansımaları

İmzalanan bu iki önemli anlaşma ile ASELSAN’ın yeni iş hacmi toplamda 166 milyon 450 bin dolar seviyesine ulaştı. Gerçekleştirilen projeler, şirketin savunma elektroniği ve yüksek teknoloji sistemleri alanındaki stratejik adımlarını ve sektörel gücünü pekiştiren gelişmeler arasında yer alıyor.