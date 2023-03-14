ASELSAN’dan 18,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, yeni yurt dışı satış sözleşmeleriyle ihracatını artırıyor. Şirket, son olarak 18,8 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18.872.400,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.” denildi.