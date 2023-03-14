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ASELSAN’dan 18,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, toplam bedeli 18 milyon 872 bin 400 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN, yeni yurt dışı satış sözleşmeleriyle ihracatını artırıyor. Şirket, son olarak 18,8 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18.872.400,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.” denildi. 