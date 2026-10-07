ASELSAN'dan 195 milyon dolarlık radar sistemi anlaşması
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yeni iş ilişkisinin 7 Ekim 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
ASELSAN, sözleşmenin şirket cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi.
Net satışlardaki payı yüzde 30,6
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, ASELSAN'ın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içindeki payı yüzde 30,6, son bilançodaki ticari alacaklar içindeki payı ise yüzde 37,8 olarak belirtildi.