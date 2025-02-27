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ASELSAN'dan 296 milyon Euro'luk sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon Euro olan sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 296 milyon Euro'luk sözleşme
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

296 milyon Euro'luk sözleşme imzalandı

Açıklamada, "ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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