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ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ile Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, "Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri" için ASELSAN Savaş Sistemleri'nin satışı konusunda 32 milyon avro değerinde bir sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 'Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri' ihtiyacı için ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."

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