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ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
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ASELSAN, Orta Doğu'daki bir müşterisiyle hava araçlarına yönelik faydalı yüklerin satışı için 42 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza attı.

KAP'a yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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