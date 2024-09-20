ASELSAN’dan 44,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, toplam tutarı 44 milyon 397 bin 467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44.397.467,- ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.