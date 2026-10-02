Aselsan'dan 488 milyon euroluk hava savunma anlaşması
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 488,5 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.
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ASELSAN, hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 488,5 milyon euro tutarında yeni bir satış sözleşmesine imza attı.
Şirket, sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.
ASELSAN’ın açıklamasına göre, sözleşme yurt dışındaki bir son kullanıcı ile imzalandı.
Toplam 488,5 milyon euro tutarındaki anlaşma, hava savunma sistemlerinin ihracatını kapsıyor.