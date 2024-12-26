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Aselsan'dan 50,8 milyon euroluk anlaşma

Aselsan, Avrupa Birliği'nden bir müşteriyle 50,8 milyon euroluk kara silah sistemi ihracat sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Aselsan'dan 50,8 milyon euroluk anlaşma
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Aselsan, toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat anlaşması yaptı.

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "Aselsan, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" denildi.

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