Aselsan'dan 50,8 milyon euroluk anlaşma

Aselsan, toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat anlaşması yaptı.

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "Aselsan, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" denildi.