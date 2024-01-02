ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık imza

ASELSAN yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisi ile toplam bedeli 58,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşme akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olacak.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

ASELSAN yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik olarak, toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.