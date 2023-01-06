ASELSAN'dan 59,4 milyon euroluk satış sözleşmesi

ASELSAN, toplam bedeli 59,4 milyon euro olan yeni bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Konuya ilişkin ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.