  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin Euroluk sözleşme
Takip Et

ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin Euroluk sözleşme

ASELSAN, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ TÜRASAŞ arasında 75 milyon 50 bin Euro tutarında sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin Euroluk sözleşme
Takip Et

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ arasında demir yolu sinyalizasyon sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin Euro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin Euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Bvlgari Resort & Mansions için Cave Cay Bahamalar’da anlaşma imzalandı
Bvlgari Resort & Mansions için Cave Cay Bahamalar’da anlaşma imzalandı
Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı
Enda Enerji'nin halka arz büyüklüğü açıklandı
Kalyon PV’nin halka arz büyüklüğü 3.26 milyar TL oldu
Kalyon PV’nin halka arz büyüklüğü 3.26 milyar TL oldu
Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek
Grainturk Holding Özova Tarım’ı halka arz edecek
Visa ve The Walt Disney Company'den iş birliği: Disney' hayranlarına birçok avantaj sunulacak
Visa ve The Walt Disney Company'den iş birliği: Disney' hayranlarına birçok avantaj sunulacak
Altuğ Dayıoğlu, RePie Portföy Genel Müdürlüğü’ne atandı
Altuğ Dayıoğlu, RePie Portföy Genel Müdürlüğü’ne atandı