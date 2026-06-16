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Aselsan'dan 780 milyon Euroluk dev anlaşma

Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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Aselsan'dan 780 milyon Euroluk dev anlaşma
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Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı

Projeyle ilgili teslimatlar 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.