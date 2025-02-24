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ASELSAN'dan 96,9 milyon Euro'luk sözleşme!

ASELSAN ve BMC Otomotiv, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan komutalı silah sistemleri, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine ilişkin bir sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan 96,9 milyon Euro'luk sözleşme!
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

96 milyon 852 bin 535 Euro tutarında sözleşme

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96 milyon 852 bin 535 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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