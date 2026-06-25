ASELSAN’dan dışa bağımlılığı azaltacak kritik hamle

ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN, kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi’ni üretecek.

Projeye ilişkin imzalar ASELSAN ile ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında atıldı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, kuantum bilgisayarların hesaplama gücündeki oyun değiştirici etkisi sayesinde savunma sanayii, siber güvenlik ve kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada dünyada teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odağında yer alan kuantum teknolojilerinin, geleceğin stratejik rekabet alanlarından biri olarak görüldüğü vurgulandı.

Açıklamaya göre yapılacak çalışmalarla şunlar amaçlanıyor:

-Türkiye’nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması,

-Kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması,

-Yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması,

-Savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması,

-Kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

ASELSAN, proje kapsamında; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile çalışacak. QPU tasarımlarının uzun süredir yapıldığı projede, ASELSAN’da birimlerin seri üretimi için gerekli altyapı yatırımları da tamamlanıyor.

Projeyi değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2021 yılından bu yana yaptıkları çalışmayla geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojilerinde stratejik bir adım daha attıklarını söyledi. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirme Projesi’nde ilk imzalar atıldığını dile getiren Akyol, “ Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye’nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz. Eşzamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN’da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirme Projesi ile bu alanda dışa bağımlılığın azalacağını vurgulayan Akyol, “Ülkemize öncü bir Ar-Ge altyapısı kazandıracağız. Değerli paydaşlarımız Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte yüksek teknolojide ülkemizi zirveye taşımaya kararlıyız” diye konuştu.