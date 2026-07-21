ASELSAN’dan 'Güvenden Gurura' belgeseli

ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN’ın kuruluş kararında, Kıbrıs Barış Harekatı’nda görülen eksiklikler ve sonrasında Türkiye’ye yönelik askeri kısıtlar-ambargolara karşı üretim ve teknoloji yeteneği geliştirme kararı etkili olmuştu.

ASELSAN’ın kuruluşu ve gelişimini anlatan belgesel de Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığı 20 Temmuz günü kamuoyuna duyuruldu ve açık platformlarda yayınlandı. ASELSAN’dan 4 bölümlük belgesele yönelik yapılan yazılı açıklamada, “Belgeselde inançlı bir avuç kahraman mühendisle 1975 yılında Ankara Necatibey’deki bir apartman dairesinde filizlenen, Macunköy Tesisleri ile kök salan, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üsleri ile sınırlarını aşan ASELSAN’ın teknoloji yolculuğu, hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı. Belgeselde ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata; İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in ziyaretinden, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla izleyiciye aktarıldı.” bilgisi verildi.

Telsizden ÇELİKKUBBE’ye

Belgeselde, telsiz haberleşmesindeki ihtiyaç nedeniyle öncelikle bu alanda ürünlerle başlayan ASELSAN yolculuğunun, radarlardan mühimmata, havacılık yönetim sistemlerine, füze, roket teknolojilerine ve oradan sistemler üstü bir hava savunma sistemi olan ÇELİKKUBBE’ye uzanan teknoloji ve küresel bir markaya dönüşme öyküsü anlatıldı. Belgeselin müzikleri de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.