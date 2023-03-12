ASELSAN’dan Hatay’da çocuklara uçurtma şenliği

ANKARA

ASELSAN, Hatay’da kurduğu Afet ve Lojistik Merkezi’nde, depremzede çocukların eğlenmesi amacıyla uçurtma etkinliği düzenledi.

Şirketten verilen bilgide, çocuklara uçurtma yapma öğretildi ve uçuruldu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri depremin acılarından uzaklaşma imkanı bulmuş oldu.

ASELSAN’ın ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlattığı yardımlar devam ediyor. ASELSAN 13 bin metrekare alana 85'ten fazla çadır kurdu. Toplam 600 yatak kapasiteli alanda ailelerinin yanında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Bölgede çocuklara yönelik kreş, etüt merkezi, oyun parkı ve oyun sahaları oluşturuldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bölgede çocuklara yönelik faaliyetlerine ilişkin, “Çocuklarımız için afetin başından bu yana tek yürek olduk. Çünkü çok iyi biliyoruz ki biz onlara ne verirsek gelecek bize onu getirecek” dedi.