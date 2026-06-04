ASELSAN'dan SBS ile 271 milyon dolarlık yeni sözleşme
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271,5 milyon dolar tutarında yeni sözleşmeler imzaladığını açıkladı.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan bildirimde, ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandığı belirtildi.
Açıklamaya göre imzalanan sözleşmelerin toplam büyüklüğü 271, 5 milyon dolar.