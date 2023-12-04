ASELSAN’dan SSB ile elektronik harp sistemleri anlaşması

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemleri'nin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556.743.098,81 TL ve 30.262.532,56 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.” denildi.