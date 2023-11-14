ASELSAN’ın kuruluşunun 48. yılı kutlanıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firması ASELSAN kuruluşunun 48. Yılını kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ASELSAN 14 Kasım 1975’te kurulmuştu. Yapılan açıklamada ASELSAN’ın güvenlik üçleri başta olmak üzere çok sayıda savunma ve sivil alanda sistem geliştirdiği belirtilerek, dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden biri olduğu hatırlatıldı. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki üst yönetimin Anıtkabir’i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Genel Müdür Akyol’un Anıtkabir Şeref Defterine, “Bu yıl, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin zorluklar karşısında neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını coşkuyla kutluyoruz. ASELSAN olarak, Cumhuriyeti kutlamanın en iyi yolunun ülkemize yeni ve kritik teknolojileri kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimize olan vefa borcumuzu, geliştirdiğimiz yerli ve milli sistemlerimizle ödemeyi sürdürüyoruz.” yazdı.

ASELSAN’ın küresel alanda itibar sahibi bir şirket kimliği kazandığını yazan Genel Müdür Ahmet Akyol, dünyaya yeni teknolojiler sunan, alanındaki en başarılı sistemleri geliştirmeyi hedeflediklerini yazısında vurguladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatının ardından Türkiye’ye karşı başlatılan ambargolara yanıt olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir şirket olduğu hatırlatılarak, “ASELSAN, günümüzde nanometre boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarımından başlayarak her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına sistem üretebiliyor. Ürettiği teknolojilerin savunma sanayi dışında da kullanımı için çalışan ASELSAN, ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.” denildi.