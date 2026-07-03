ASELSAN’ın satılacağı iddialarına resmi açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN… pic.twitter.com/cXXaldJbuX — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 3, 2026

ASELSAN (ASELS) hisseleri güne başlarken, dünkü kapanış seviyesi olan 384,75 TL seviyesinin üzerinde 386 TL'den açılış yapmış, sürekli işlemlerin başlamasıyla da 394,50 TL'ye kadar yükselmişti. Sonrasında 388 TL'nin altına sarksa da 13:00 itibarıyla 392,5 TL'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul piyasa değeri en yüksek şirketi olarak işlem gören ASELSAN'ın değeri 1 trilyon 785 milyar 240 milyon TL seviyesinde bulunuyor.