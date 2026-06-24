ASELSAN’ın ürettiği 450 bin yaka kamerası sahada

Hüseyin GÖKÇE -ANKARA

ASELSAN’ın geliştirdiği Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) çözümleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından etkili bir şekilde kullanılıyor. ASELSAN tarafından hayata geçirilen CITYGUARD Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve ROADGUARD Yol Güvenlik Sistemi, Türkiye’nin güvenlik faaliyetlerinde fark yaratıyor.

Üretimi ASELSAN tarafından gerçekleştirilen, yapay zeka destekli KGYS sistem CİTYGUARD, 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor. Yanı sıra Yol Güvenlik Sistemi ROADGUARD’a ilişkin basın tanıtımı ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Türkiye’nin 81 ilinde güvenliğin sağlanmasında hayati bir görev üstleniyor.

KGYS, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kamu düzenini korumak, iç güvenlik risklerine karşı önlem almak ve kontrol faaliyetlerini daha etkili bir biçimde yürütmek amacıyla ülke genelindeki tüm il ve ilçelerdeki kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

ASELSAN tarafından hayata geçirilen CITYGUARD Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve ROADGUARD Yol Güvenlik Sistemi, Türkiye’nin güvenlik faaliyetlerinde fark yaratıyor. CityGuard, 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.

Yapay zekâ destekli analizleri içeren 150 bini aşkın ODAKAN Yaka Kamerası sahada güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılıyor.

CITYGUARD, ODAKAN Kameralar, KAYIN Ağ Video Analiz ve Kayıt Sistemleri, KAHİN Video Analiz Sistemleri, GEKO Araç Tanıma Sistemlerini birleştirerek kent, yol, saha ve kıyı güvenliğinde önemli bir görev üstleniyor.

Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi caydırıcılık sağlıyor

Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), aynı zamanda CITYGUARD konseptiyle yurt dışına da sunuluyor.

KGYS, yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimleri, saha personeli için giyilebilir kameralar, yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemleri, kayıt altyapısı ve video yönetim yazılımlarıyla kesintisiz izleme ve analiz imkânı tanıyor.

Yapay zekâ teknolojileri sayesinde kişi ve araç tanıma, yüz tanıma, yoğunluk analizi gibi kritik fonksiyonlar suç ve terör olaylarının daha etkili tespit edilmesini ve suç işleme olasılığının azaltılmasını sağıyor.

CITYGUARD, on binlerce kameradan gelen görüntüleri bulut tabanlı veri depolama ve büyük veri analitiğiyle yöneterek, olaylara hızlı müdahale ve öngörüsel analiz yeteneği sunuyor.

Araç ve plaka tanıma işlemleri, sistemin güçlü veri tabanı sayesinde yüksek doğrulukla gerçekleşirken, yüz tespiti ve tanıma yetenekleri şehir güvenliğine stratejik katkılar sunuyor.

CityGuard, tüm bileşenleriyle şehirlerin güvenliğini temin etmek ve olaylarla ilgili somut deliller üretmek amacıyla tamamen yerli, yapay zekâ destekli ve yüksek performanslı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

450 binden fazla ODAKAN sahada

Kent, sınır, saha ve kritik tesis güvenliği için geliştirilen ODAKAN Kamera ürün aileleri, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Farklı tiplerde 450 binin üzerinde ODAKAN kamera sahada aktif olarak kullanılarak üst düzey güvenlik sağlanmasında kritik rol oynuyor.

ODAKAN Kameralar, her türlü ışık ve hava koşulunda, 7 gün 24 saat boyunca yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi sunuyor.

KGYS kapsamında termal görüntüleme teknolojisi sayesinde çevre ve sınır güvenliği, endüstriyel alan izleme ve acil durum müdahalelerinde durumsal farkındalık artıyor.

Yüz tanıma yeteneği fark yaratıyor

ODAKAN Yüz Tespit Kameraları, yüz tanıma, kişi kimliklendirme, kara liste sorgulama, yaş ve cinsiyet sınıflandırma gibi farklı amaçlara hizmet ediyor.

ODAKAN Yaka Kamerası ise video kaydı, uzaktan canlı izleme, anlık konum bilgisi ve yüz tanıma sonucu merkeze iletme ve uzaktan güncelleme yetenekleriyle öne çıkıyor.

Yerli ve milli algoritmalarla donatılmış ODAKAN Yaka Kamerası, infrared aydınlatması sayesinde gece koşullarında net görüntü sağlayarak, yüz ve plaka tanıma işlevlerini mümkün kılıyor.

44 il, 40 ilçede RoadGuard güveni

ROADGUARD Yol Güvenlik Sistemi, yol kontrol noktalarının etkinliğini artırarak güvenlik güçlerinin en güncel teknolojileri kullanmasına olanak sağlıyor.

Suça karışan kişiler ve şüpheli araçlar, yol boyunca yerleştirilen donanımlar aracılığıyla kontrol noktalarına ulaşmadan önce analiz ediliyor ve gerektiğinde durduruluyor.

ROADGUARD sayesinde 44 il ve 40 ilçede yol güvenliği sağlanıyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için yol kontrol noktalarındaki uygulamalar sürekli geliştiriliyor.