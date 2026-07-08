Aselsan'ın yurt dışı siparişleri son üç yılda iki katına çıktı

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası siparişlerinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Akyol, "Son üç yılın her birinde uluslararası sipariş sayımız iki katına çıktı" dedi.

Yurt dışı siparişleri 2 milyar dolara ulaştı

Akyol, ASELSAN'ın geçen yıl 2 milyar dolar tutarında uluslararası sipariş aldığını belirtti.

Bu rakamın 2023 yılında 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Akyol, küresel talepteki artışın şirketin ihracat performansını desteklediğini vurguladı.

Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların savunma sanayisine yönelik talebi artırdığına dikkat çekilirken, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını yükseltme yönündeki adımlarının da sektörü desteklemesi bekleniyor.

ASELSAN; radar sistemleri, hava savunma çözümleri ve insansız hava araçlarına yönelik bileşenler geliştiren Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında yer alıyor.

Gelirlerde büyüme beklentisi

Şirketin gelirlerinin bu yıl yüzde 10 artmasının beklendiği belirtilirken, NATO ülkeleri arasında imzalanan yeni savunma anlaşmalarının ASELSAN'ın uluslararası büyümesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.