Asis Otomasyon 25. yılını görkemli bir gala gecesiyle kutladı

Türkiye’nin önemli otomasyon ve teknoloji şirketlerinden Asis Otomasyon, kuruluşunun 25. yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir gala gecesiyle kutladı.

Asis çalışanları, yöneticileri ile çözüm ortakları ve danışmanların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, şirketin çeyrek asırlık yolculuğunu, bugüne kadarki başarılarını ve geleceğe yönelik vizyonunu güçlü bir şekilde yansıttı.

Gece, Asis Otomasyon’un 2000 yılından günümüze uzanan teknoloji serüvenini anlatan 25. yıl özel filminin gösterimiyle başladı. Filmde, şirketin inovasyon kültürü, yerli üretim yaklaşımı, Ar-Ge gücü ve global alanda yürüttüğü projeler etkileyici bir anlatımla aktarıldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Asis Otomasyon Genel Müdürü Yusuf Kaya, şirketin kuruluş döneminde yaşanan ilk adımları, karşılaşılan zorlukları, elde edilen başarıları ve 25 yıldır sürdürülen yenilikçi yaklaşımı paylaştı. Kaya, Asis’in bugün ulaştığı noktayı “tutku, çalışma disiplini ve ortak emekle inşa edilen bir başarı hikâyesi” olarak tanımladı.

Etkinlikte, Asis Otomasyon’un büyümesinde uzun yıllardır emeği bulunan çalışanlara ve yöneticilere hizmet ve başarı ödülleri takdim edildi. Bu özel anlar, gecenin en duygusal ve anlamlı bölümleri arasında yer aldı. Aynı zamanda şirketin büyüyen ekosistemi, teknoloji yatırımları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgiler de konuklarla paylaşıldı.

Kutlama; canlı müzik performansları, pasta kesimi ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde devam etti. Asis Ailesi, 25 yıl boyunca birlikte inşa ettiği başarıları keyif ve gururla kutlayarak geceyi tamamladı. Asis Otomasyon, çeyrek asırlık deneyimi, Ar-Ge gücü ve yerli teknoloji vizyonuyla sektör liderliğini sürdürürken, geleceğin enerji ve otomasyon teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Genel Müdür Yusuf Kaya, gecenin sonunda yaptığı 25. yıl değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

“Bir hayalle başladık… Bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında çözümleri kullanılan bir teknoloji ekosistemine dönüştük. Bu başarı; emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın, bize destek olan paydaşlarımızın ve Asis’e gönül veren herkesin eseridir. Geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlamaya ve daha büyük hedeflere birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlikte nice 25 yıllara…”