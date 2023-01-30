Asistans hizmetlerinde yabancı Türkiye’den çekildi, yerli büyüdü

Aysel Yücel

Türkiye’nin önde gelen yerli asistans kuruluşlarından biri olan Remed Assistance, çekme ve kurtarma, yerinde onarım, ikame araç, vale, konaklama, ulaşım, danışma ve organizasyon hizmetleri veriyor. EKONOMİ gazetesine konuşan Faruk Ertuğ, 2022’nin şirketleri açısından oldukça verimli geçtiğine vurgu yaparak, bunda pazardan çıkan yabancı oyunculardan aldıkları müşterilerin de önemli etkisi olduğunu söyledi.

Geçen yıl Mapfre Asistencia ve Europ Assistance, yaşadıkları ekonomik güçlükler nedeniyle pazardan çekilme kararı alan iki yabancı asistans şirketi oldu. Ertuğ, doğru stratejilerle geçen yıl pazar paylarını yüzde 10’un üzerinde çıkardıklarını söyledi.

“2023’ten daha umutluyuz”

Faruk Ertuğ, bu yıl seçim belirsizliğine rağmen 2022’den daha iyi bir dönem geçirmeyi beklediklerini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşının piyasada yarattığı dalgalanmanın ve petrol fiyatlarındaki ani artışların sektörü oldukça zorladığını ifade eden Ertuğ, “Bu yıl 2022’deki kadar dalgalanma beklemiyoruz.

Elbette seçim belirsizliği olmasa daha kolay olurdu ancak yine de 2023’ten umutluyuz. En zor kısmı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. 2023 daha öngörülebilir. Bütçelerimizi tutturacağımızı öngörüyoruz” dedi. Ertuğ, son dönemde yaşanan krizlerin şirketlere hızlı hareket etme ve karar alma çevikliği kazandırdığını, bu nedenle 2023’e daha hazırlıklı girdiklerini söyledi.

Coğrafi yayılımını sürdürecek

Remed Assistance’ın Mısır’da da ofisi bulunuyor. Faruk Ertuğ, Remed Assistance olarak yaptıkları işbirlikleri sayesinde dünyanın her bölgesinde asistans hizmeti verdiklerini söyledi. Şirket, uzun vadede Balkanlar ve Avrupa gibi yeni bölgelerde de ofisler açmayı hedefliyor.

Remed Assistance COO’su Kemal Baykan, 2023’te asistans hizmetleri sektörü için en büyük riskin, araç kasko sözleşmelerinde yenileme oranındaki düşüş olduğunu söyledi. Artan maliyetler ve enflasyonist baskı nedeniyle tüketicilerin önemli bir kısmının kasko poliçelerini yenilemediğini ifade eden Baykan,

“Pazardan çıkan bir yüzde 30’dan bahsediliyor. Bu 2023’te ivmelenebilir. 2021’de 3.000- 3.500 liralardan başlayan kaskolar, şimdi ortalama 10 bin TL’yi geçti. Dolayısıyla insanların satın alma gücündeki aşınma, tüketim önceliklerini değiştiriyor ve kasko yenilemeler de düşüyor. Buradaki düşüşün devam etmesi, sektörümüzü olumsuz etkiler” diye konuştu.

“Tedarikçilerin, ilk defa yakıt için avans istediğini gördük”

Enflasyonist ortamın yanı sıra girdi maliyetlerindeki artışın, asistans fiyatlarına da yansıdığını belirten Faruk Ertuğ, 2021’e göre girdi maliyetlerinde iki-üç kat artış olduğunu, özellikle yakıt maliyetlerindeki artışın kendilerini çok etkilediğini dile getirdi. Yakıt fiyatlarındaki artışın sektöre etkisini bir örnekle anlatan Ertuğ,

“2022, gerçekten ekstrem bir yıldı. Meslek hayatımızda ilk defa tedarikçilerin yakıt için avans istediğini gördük. Olağan dönemde tedarikçilere ödemeyi ay sonunda yaparız. 2022’de birçok tedarikçiye avans gönderdik. Mesela Elazığ’da kaza oldu. Tedarikçimiz çekici ile Elazığ’a gidecek ve oradan kaza yapan aracı Gaziantep’e çekecek. Bu hizmet için çekicinin sadece yakıt maliyeti 20-30 bin TL’ye çıkmış durumda. Bunu da karşılayamadığı için avans istedi” açıklamasını yaptı.