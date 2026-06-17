Aşkale Çimento rekor tazeledi: İSO 500'de 36 basamak yukarı çıktı

Yapılan yeni yatırımlar sayesinde üretim kapasitesini ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artıran Aşkale Çimento, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Şirket, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği modernizasyon ve kapasite artırım projeleriyle hem istihdama hem de bölgesel kalkınmaya sunduğu katkıyı bir üst seviyeye taşıdı.

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. İSO 500 sıralamasında 36 basamak yükselmemiz, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve stratejik yatırımlarımızın bir sonucudur. Her geçen gün daha da büyüyen Aşkale Çimento olarak, Türkiye ekonomisine güç katmaya devam edeceğiz" dedi.



Son dört yılda 138 basamak birden yükseliş gösteren Aşkale Çimento, bu başarılarıyla bölgenin ve Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşları arasındaki konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Aşkale Çimento'nun İSO 500'deki yükselişi, bölgede sanayileşme ve ekonomik gelişim açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.