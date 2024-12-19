Aslı 35’inci mağazasını Fenerbahçe’de açtı

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren kafe-fırın zinciri Aslı, yenilenen konsepti ve her damak zevkine hitap eden menüsüyle büyümesini sürdürüyor. Toptan üretimin yanı sıra butik mağazalarıyla da Türkiye’nin seçkin lokasyonlarında yerini almaya devam eden marka, Fenerbahçe yatırımıyla birlikte toplam 35 mağazaya ulaştı.

2025’te hedef 35 yeni mağaza!

2025 yılı için 15 yeni merkez mağaza ve 20 franchise hedefiyle kafe-fırın sektöründeki konumlarını güçlendireceklerini belirten Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, Fenerbahçe mağazasıyla bu hedefe bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı. Bayıralan, “Yenilenen konseptimizde misafirlerimize, nitelikli kahve ve günlük taze ‘bakery’ ürünlerin yanında Aslı markasına özgü kaliteli hizmet, sıcak bir atmosfer ve kendilerini özel hissedecekleri bir deneyim sunuyoruz. Bu özel deneyimi, İstanbul’un gözde mahallelerinden Fenerbahçe’de açtığımız yeni mağazamıza taşımaktan da mutluluk duyuyoruz. Aslı’nın yeni yüzüyle misafirlerini ağırladığı Fenerbahçe mağazamızın, istikrarlı büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz” dedi.

Taze ‘bakery’ ürünler, kışa özel kahveler

Toplamda 250 metrekare alanda, 70 misafiri ağırlama kapasitesine sahip Fenerbahçe Aslı mağazası, self servisle hizmet veriyor. Mağazanın menüsünde; börek çeşitlerinin yanı sıra “Very Berry Muffin”, “Van Stapele Cookie”, “Medovik Pasta”, “Klasik Pavlova”, “Lotuslu Pavlova”, “Kakaolu ve Çilekli Tart”, “Limonlı Mereng Pasta” ve “Dubai Cheesecake” gibi yeni ürünler dikkat çekiyor. İçecek seçenekleri arasında ise klasik espresso bazlı kahvelere ilaveten “Balkabaklı Latte”, “Toffenut Latte” “Sahlep” ve “Portakallı Sıcak Çikolata” gibi kışa özel lezzetler yer alıyor.

“El değmeden simit üreten tek markayız”

Açıklamasında Aslı’nın üretim kapasitesine de vurgu yapan Caner Bayıralan, Tuzla’da 3 milyon Euro tutarında, aylık 2 bin tonu aşan üretim kapasitesine sahip yeni tesis yatırımını çok yakında tamamlayacaklarını kaydetti. Simit ve soğuk baklava satışlarında pazar lideri olduklarını da belirten Bayıralan, “Artizan ekmekler konusunda da yenilikçi adımlar atıyoruz. San Francisco ekşi mayalı, Alman ekşi mayalı çavdar ve zeytinli ekmek çeşitlerimizi mağazalarımızda misafirlerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca el değmeden, tam otomasyonla simit üreten tek marka olarak ‘Sponge hamuru’ tekniğiyle mideyi rahatsız etmeyen ekmek ve simit üretimi de gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.