Aslı konseptini yeniledi, hedeflerini açıkladı: Yeni yatırımlarla global büyüme hız kazanacak

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aslı, genişlettiği mağaza ağı ve gerçekleştirdiği konsept dönüşümüyle büyüme yolculuğuna devam ediyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında markanın konsept dönüşümünü ve büyüme hedeflerini basınla paylaşan Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Halihazırda Türkiye genelinde 27 franchise ve 7 merkez şube olmak üzere 34 mağazamızla hizmet veriyoruz ve bu mağazaların tamamında konsept dönüşümünü tamamladık. 2025 yılı için yeni 15 merkez mağaza ve 20 franchise hedefimizle kafe-fırın sektöründeki iddiamızı güçlendiriyoruz.” dedi.

“Yenilikçi ürünlerle menümüzü zenginleştiriyoruz”

2021 yılında Eksim Holding çatısı altına girdikten sonra dönüşüm süreci başlayan Aslı, börek başta olmak üzere gelenekselleşen lezzetlerini korurken yeni ürünlerle her damak zevkine hitap ediyor. Kafe-fırın sektörünün iddialı oyuncusu haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Bizim ‘coffee in bakery’ şeklinde ifade ettiğimiz yeni konseptimizde espresso bazlı kahve çeşitleri, kruvasan, hızlı kahvaltı, sandviç, su böreği, kurabiye çeşitleri ve kahve yanı tatlılarımızla müşteri deneyimini iyileştirmeye devam ediyoruz. Fırın tarafımızı yaklaşık 15 çeşit yeni ürünle güçlendirdik. Özellikle kalem börek çeşitleri ve muffin seçeneklerinde oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.” dedi. Mağazalarda fark yaratacak yenilikçi içecekleri de hizmete sunacaklarını vurgulayan Bayıralan, bu kapsamda çay ve kahve karışımı ‘estresso’yu da basın mensuplarına tanıttı.

Aylık 2000 ton kapasiteyle endüstriyel kanala hizmet edecek

Aslı’nın üretim kapasitesinden ve yeni yatırımlarından bahseden Caner Bayıralan, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 350’yi aşkın çalışan, 250 ürün çeşidi ve aylık 1200 ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden birine sahip olduklarını vurguladı. İstanbul’daki ikinci tesisin faaliyete geçtiğini duyuran Bayıralan, “Tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdüren Dudullu tesisimizin yanı sıra Tuzla’da 3 Milyon Euro tutarında, aylık 2000 tonu aşan üretim kapasitesine sahip yeni tesis yatırımımızı da tamamladık. 6 bin 500 metrekare alana kurulu yeni tesisimiz tamamen otomasyonla çalışacak. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz yüksek teknoloji yatırımıyla birlikte 1200 paletlik depolama kapasitesine ulaşan tesisimiz, hız ve verimlilik konusunda büyük bir fark yaratacak.” ifadelerini kullandı. Bayıralan yeni tesisle birlikte perakende pazarına sundukları ürün çeşitlerinin artacağını da sözlerine ekleyerek, “Endüstriyel maya üretim tekniğiyle artizan ekmek ve simit üretimi gerçekleştireceğiz. Bu maya yönteminin başta mideyi rahatsız etmeyişi olmak üzere birçok artısı bulunuyor. Türkiye’de bu tekniği ilk kez biz uygulayacağız. Ayrıca yeni fabrikamızla birlikte el değmeden tam otomasyonla simit üreten tek marka da olacağız.” ifadelerini kullandı.

Aslı’nın çalışmalarını iki ana kolda yürüttüklerini belirten Bayıralan açıklamalarını, “Aslı olarak faaliyetlerimizin %21’ini perakende gıda mağazacılığı ve %78’ini endüstriyel gıda üretimi oluşturuyor. Bu yapı sayesinde hem geniş çaplı endüstriyel müşterilerimize hizmet sunuyor hem de perakende mağazacılık alanında büyümeye devam ediyoruz." ifadeleriyle sürdürdü. Endüstriyel pazarda geniş bir müşteri portföyüne sahip olduklarını dile getiren Bayıralan, “Aslı lezzetlerini, BİM, A101, Migros, File gibi ulusal perakende zincir marketler ve Getir gibi platformlar üzerinden sunuyoruz. Diğer yandan HoReCa sektörü, catering şirketleri, eğitim ve sağlık kurumları endüstriyel kanaldaki müşteri dağılımımızı oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya Aslı lezzetleri ile tanışıyor

Aslı’nın yurtdışı yatırımlarına da değinen Caner Bayıralan, “Suudi Arabistan’da 12 şubelik bir master franchise anlaşması imzaladık. Bu yılın sonunda 2 mağazanın açılışının gerçekleşmesi planlanıyor. Henüz anlaşma imzalanmayan 2 mağaza için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Öte yandan entegre tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerimizin, perakende iç pazarla birlikte ihracatı için de düğmeye bastık. İngiltere’ye ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. İsveç ve Azerbayacan’dan siparirşlerimizi aldık. Hedef pazarlarımız olan Hollanda, Belçika, Danimarka ve Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Ürünlerimizin, odaklandığımız Avrupa ülkelerinin beslenme kültürü göz önüne alındığında ilgi uyandıracağına inanıyorum.” dedi.

Aylık 3 ton gıda atığı doğaya kazandırılıyor

Yatırımlara hızla devam ederken gıdada sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bayıralan, “Gıda atıklarını yönetme konusunda önemli bir iş birliğine imza atarak KORU Derneği ile iyi niyet protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında Aslı Dudullu ve Tuzla fabrikalarımızdaki gıda atıklarını KORU Derneği yönetimindeki kompost fabrikasına sevk etmeye başladık. Sevkiyatı da Aslı filosu ile yapıyoruz. Aylık ortalama 2 ton Dudullu fabrikamızdan, 1 ton da Tuzla fabrikamızdan çıkan gıda atıklarını minimize ederek doğaya geri kazandırıyoruz.” dedi. Bayıralan, yeni yılda Aslı mağazalarından çıkan atıkların da geri dönüşüm sürecine dahil etmeye yönelik çalıştıkların devam ettiğini belirtti.