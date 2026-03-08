ASO Başkanı Ardıç: Kadınların güçlü olmadığı toplumun güçlü geleceği de olmaz

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kadınların eşit ve güçlü olmadığı bir toplumun güçlü bir geleceğinin de olamayacağını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınlayan Ardıç, kadınların emeğiyle, aklıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle hayatın her alanına değer katan, toplumu ayakta tutan en büyük güç olduğunu bildirdi.

Aileden üretime, bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınların varlığının, toplumların gelişmesinin ve geleceğe güvenle yürüyebilmesinin vazgeçilmez şartıdı olduğuna değinen Ardıç şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimiz, kadınların toplum hayatında eşit bireyler olarak yer almasının önünü açan büyük bir dönüşümün adıdır. Bugün kadınlarımız eğitimden bilime, üretimden girişimciliğe, sanattan kamu hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılar, fırsatlar eşitlendiğinde kadınların bir toplumun geleceğini nasıl dönüştürebileceğinin en güçlü göstergesidir."

Kadınların aklı, emeği, vizyonu ve girişimciliği; sadece ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin de temeli olduğunu aktaran Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Sanayi Odası olarak biz de bu anlayışı kurumsal yapımızda ve çalışma kültürümüzde de hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bugün Odamız çalışanlarının yarısını kadınlar oluşturuyor.

Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil; karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Nitekim bugün gururla ifade ediyorum ki, Ankara Sanayi Odamızda dokuz müdürlüğün beşinde kadın müdürlerimiz görev yapıyor."

Kadınların eşit ve güçlü olmadığı bir toplumun güçlü bir geleceği de olamaz. Kadınlar; emeğiyle, aklıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle hayatın her alanına değer katan, toplumu ayakta tutan en büyük güçtür. Aileden üretime, bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınların… pic.twitter.com/e0MQfECTuj — Seyit Ardıç (@seyit_ardic) March 8, 2026

Ardıç Türkiye’nin en güçlü yarınının; kadınların aklıyla güçlenen bir sanayi, kadınların cesaretiyle büyüyen bir ekonomi ve kadınların vizyonuyla şekillenen bir gelecek olduğunu belirtti.