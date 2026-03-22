ASO Başkanı Ardıç: Üniversiteler sadece bilgi vermemeli rekabet gücü de üretmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Türkiye'deki yükseköğretim sistemini Güney Kore, Almanya ve ABD gibi ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz eden “Üniversite-Sanayi Etkileşimi: Türkiye’de Derinlik ve Dönüşüm Arayışı” raporunu hazırladı.

Rapora ilişkin değerlendirme yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, üniversitelerin sadece bilgi kaynağı olmaması gerektiğini, aynı zamanda rekabet gücü de üretmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Yükseköğretimdeki niceliksel başarının, niteliksel bir sıçramaya dönüştürmek gerektiğini belirterek, “Üniversiteleri sanayinin teknoloji ortağına dönüştürmeliyiz” dedi.

Üniversitelerin ileri araştırma, yetkin insan kaynağı ve ticarileşen inovasyonla sanayinin teknoloji ortağına dönüşmesi gerektiğini bildiren Ardıç , “Raporda, üniversite-sanayi hattı, artık yalnızca eğitim kurumları ile üretim tesisleri arasındaki bir temas alanı değil; Türkiye’nin rekabet kapasitesini, verimlilik artışını ve teknoloji üretme gücünü belirleyecek stratejik bir ana damar olarak ele alındı” dedi.

Türkiye'deki yükseköğretim sistemini Güney Kore, Almanya ve ABD gibi ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz eden raporda; ileri araştırma kapasitesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirme, sanayi ile ortak proje hacmi ve ticarileşme performansı gibi temel göstergeler esas alındı.

Ardıç, raporda Türkiye’nin yükseköğretimde erişimde önemli bir mesafe kat ettiğini ancak sanayinin ihtiyaç duyduğu derinlik ve teknoloji üretiminde ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Çalışmada, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil; bilgi, ileri beceri, inovasyon ve rekabet gücü üreten stratejik yapılar haline gelmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Türkiye’de akademisyen başına 32.1 öğrenci düşerken, bu sayının AB’de 13.1, Almanya’da ise 7.1 olduğu bilgisi yer aldı.

“Üniversiteler 2.0’da kaldı”

Türkiye’de yıllık 10 bin 500 doktora mezunu sayısına karşılık Almanya’da 30 bin ABD’de ise yılda 75 bin doktor mezun oluyor.

Sanayinin; yapay zekâ, otomasyon, veri, ileri malzeme ve biyoteknoloji ekseninde Sanayi 4.0 yolculuğuna çıktığına dikkat çeken Ardıç, “Üniversitelerimiz ise bu yolculuğun doğal yol arkadaşı ve destekleyicisidir. Ancak şunu da açıkça ifade etmeliyiz: Üniversite 2.0’da kalan bir sistem, Sanayi 4.0 sürecine gerekli desteği vermekte zorlanabilir” dedi.

Türkiye’nin son 30 yılda milyonlarca genci üniversiteyle buluştuğu bilgisini veren Ardıç, “Şimdi önümüzde çok daha kritik bir görev vardır. Yükseköğretimdeki niceliksel başarıyı, niteliksel bir sıçramaya dönüştürmek. Mezun vermekle değil yetkinlikle, yayınla değil teknolojiyle, nicelikle değil rekabet gücüyle derinliğin ölçüleceği bir sistem, Türkiye için önemli kazanımlar getirecektir” diye konuştu.

Rapordaki politika önerileri:

-İleri düzey araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi

-“Ara eleman”dan “ileri teknik uzman”a geçiş

-Üniversite–sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılması

-Ticarileşme ve teknoloji üretiminin hızlandırılması

-Performans odaklı ve seçici kaynak tahsisi

-Ankara merkezli ekosistem modelinin hayata geçirilmesi