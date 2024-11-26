Aspava lezzeti Eskişehir’e taşındı

Ankara’nın meşhur Aspava lezzetini Eskişehir’e taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirten Selami Aydemir, “Sık sık Ankara’ya Aspava yemeğe gidiyorduk. Aspava müdavimi olarak bu hizmeti Eskişehir’e getirmeye karar verdik. Yaklaşık iki ay önce bayilik aldık. O zamandan bu yana TEKlezzetASPAVA olarak lezzetli menümüz ve kaliteli hizmet anlayışımızla misafirlerimizi ağırlıyoruz” diye konuştu.

Döner, ızgara, sulu yemek ve fırın çeşitleriyle her damak tadına hitap eden restoranlarının geniş bir menüye sahip olduğunu aktaran Aydemir, “Aynı anda 400 kişiyi ağırlayabilen mekânımızda, özel toplantılar ve grup etkinlikleri için tasarlanmış VIP odalar da bulunuyor. Eskişehir’deki hizmet sektörüne yenilikçi ve kaliteli bir yaklaşım getirerek katkıda bulunmayı hedefliyoruz. TEKlezzetASPAVA olarak, geniş otopark alanımız, çocuklar için güvenli oyun alanımız ve özellikle özenle hazırladığımız yemek çeşitlerimizle misafirlerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Amacımız, şehrin sosyal hayatına renk katan bir mekan olmak ve ailelerin, arkadaş gruplarının keyifle vakit geçirebileceği sıcak bir ortam yaratmaktır. Ayrıca, yerel işletmelerle işbirliği yaparak ve tedarikçilerimizi Eskişehir’den seçerek şehrin ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeni şubelerle büyümeyi hedefliyor

Restoranın ileriye dönük hedefleri arasında Eskişehir genelinde yeni şubeler açarak markayı büyütmenin yer aldığını dile getiren Selami Aydemir, “TEKlezzetASPAVA’yı Eskişehir’in en sevilen ve tercih edilen mekanlarından biri haline getirmek istiyoruz. Misafirlerimize her ziyaretlerinde kaliteli hizmet sunarak müşteri sadakati yaratmayı hedefliyoruz. Menümüzü sürekli yenileyerek farklı damak zevklerine hitap etmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede ise şehrin farklı noktalarında yeni şubeler açarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve TEKlezzetASPAVA markasını büyütmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Eskişehir’deki toplumsal hayata katkıda bulunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.