Asperox, Fenerbahçe'nin yeni şort sponsoru oldu
Asperox, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın yeni şort ön sponsoru oldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Sahadaki azmimiz ve mücadelemizle Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Asperox'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Anlaşmayla birlikte Asperox logosunun, bu sezon erkek futbol takımının yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ ön paçasında yer alacağı aktarıldı.