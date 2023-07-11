ASPİLSAN Enerji lityum iyon pil kullanıcılarını ağırladı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

ASPİLSAN Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan lityum iyon pil kullanıcılarını Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 25 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu lityum iyon pil fabrikasında ağırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Mobilite Yol Haritası kapsamında Türkiye’nin, bölgesinde bir batarya üretim merkezi olması amacına hizmet eden ASPİLSAN Enerji, ürettiği A28 hücresi ile global pazarlarda ilgi görmeye başladı. Lityum iyon pil ithalatı yapan Türkiye, A28 hücresi ile birlikte ilk defa ihracatçı konuma geçti. ASPİLSAN Enerji, Mimarsinan OSB’deki tesisinde düzenlediği programla da özellikle e-mobilite, enerji depolama sistemleri, tüketici elektroniği ve dış ortam uygulamalarında önemli avantajlar sunan A28 hücresini, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından gelen sektör profesyonellerine anlattı. ASPİLSAN, hem katıldığı uluslararası fuarlar hem de üretim merkezinde gerçekleştirdiği sektör buluşmaları ile orta-uzun vadede ihracatını artırmayı hedefliyor.

Avrupa ve ABD pazarına odaklandıklarını paylaşan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, “Türkiye’nin ilk lityum iyon şarj edilebilir pil üretim tesisini kurarak 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başladık. Türkiye’nin alandaki ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Avrupa ve ABD pazarını da hedefliyoruz. Bu kapsamda dünyanın çeşitli ülkelerinden lityum iyon pil kullanan önemli firma temsilcilerini ASPİLSAN Enerji’nin lityum iyon pil üretim tesisinde ağırlayarak, pil üretim proseslerimiz hakkında bilgilendirdik ve teknik bir gezi organize ettik. Sektörün önemli temsilcilerini Kayseri’deki tesisimizde ağırlıyor olmak ekosistemdeki konumumuzu göstermesi açısından önemli bir gösterge” dedi.

ASPİLSAN Enerji’de üretilen pillerin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun Avrupa’daki bağımsız ve tarafsız akredite laboratuvarları tarafından yapılan testlerle onaylandığını aktaran Özsoy, “Tesisimizde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyacını milli teknoloji ve yerli üretimle karşılıyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin de geliştirilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Ürettiğimiz piller telsiz, jammer, robotik sistem, silah sistemi, elektrikli el aletleri, medikal, hibrit araçlar, akıllı tekstil ürünleri bataryaları, e-bisiklet, e-scooter, forklift ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabiliyor” diye konuştu.