Assan Alüminyum, ALUMINIUM 2026 Fuarı'nda sektörle buluştu

Kibar Holding çatısı altında 37 yıldır yassı alüminyum üretimi yapan Assan Alüminyum, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Messe Düsseldorf’ta 6-8 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen, sektörün en önemli küresel buluşma noktalarından ALUMINIUM 2026 Fuarı’na katıldı.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, fuar katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, “ALUMINIUM, sektörümüzün en önemli küresel buluşma noktalarından biri. Bu platformda, ABD’de edindiğimiz yeni tesisle Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçtiğimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiğimiz büyüme modelimizi küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Dilovası ve Tuzla’daki tesislerinde yıllık 360 bin ton üretim kapasitesiyle ambalajdan otomotive geniş bir sektör yelpazesine hizmet veren Assan Alüminyum’un satışlarının yüzde 75’ini 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendiren şirket, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Fairmont kentinde yer alan alüminyum folyo tesisini Kibar Holding iştiraki Kibar Americas üzerinden satın alarak, Avrupa’nın ardından Amerika kıtasında da yerel üretici konumuna geçti.

‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ anlayışıyla hareket eden Assan Alüminyum, düşük karbon ayak izli 3423 ve 6005A alaşımları, Karaman’daki güneş ve Manavgat’taki hidroelektrik santralleriyle desteklenen yenilenebilir enerji yatırımları ve 2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası ile sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu sürdürüyor. Şirket bu stratejisini, EBRD’den aldığı sürdürülebilirlik kredisi ve IFC’den kullandığı, sektöründe bir ilk olan yüzde 100 iklim etiketli yeşil krediyle finansman tarafında da destekliyor.

Dünyanın alüminyum sektörüne yönelik önde gelen buluşma noktalarından biri olan ALUMINIUM Fuarı, RX (Reed Exhibitions) organizasyonuyla iki yılda bir Düsseldorf’ta düzenleniyor. Her yıl onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, alüminyum değer zincirinin tamamını kapsayarak otomasyon, teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.