Assan Alüminyum, IFC'den yeşil kredi desteği aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IFC, uzun süredir müşterisi olan Assan Alüminyum'a modernizasyon projelerini uluslararası sürdürülebilir prensiplerine uygun olarak gerçekleştirmesine ve karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olmak için 90 milyon dolarlık yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Assan Alüminyum olarak, faaliyetlerimizi Green Financing Principles (Yeşil Kredi İlkeleri) ve Green Bond Principles (Yeşil Tahvil İlkeleri) ile uyumlu hale getirmek için prosedürleri belirleyen Yeşil Finans Çerçevesi ile hareket ediyoruz. IFC'den aldığımız bu finansman, üretim sürecimizin başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki değişen pazar talebine uyum sağlamamıza ve enerji verimliliği ile rekabet gücümüzde güçlendirmesine yardımcı olacak, aynı zamanda sürdürülebilir büyümemiz için de yeşil finansman araçlarına erişimimizi kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi hakkında da bilgi veren Güngör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Assan Alüminyum olarak dünyaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle üretimden yatırıma tüm iş planımızı 'Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' yaklaşımımız doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Kibar Holding'in 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi bizim için yol gösterici oluyor. Sektörümüzün küresel ölçekte öncülerinden biri olarak, üretimden tüketiciye ulaşana kadar tüm iş süreçlerimizi global sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriyoruz."

"Ülkenin iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunacak"

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise IFC'nin yatırımının, Türkiye'deki en büyük alüminyum yassı haddelenmiş alüminyum üreticisinin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacağını, yatırımın çevreci özelliği nedeniyle kredinin, Paris Anlaşması'nı onaylayan ülkenin iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına da katkı sunacağını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Assan Alüminyum'a verilen kredi, IFC'nin Kovid-19'un yayılmasının neden olduğu ekonomik krizden zarar gören özel şirketleri ve çalışanlarını desteklemek için 8 milyar dolarlık Kovid-19 Hızlı Finansman Programı'nın bir parçası olan 2 milyar dolarlık Reel Sektör Kriz Müdahale Programı aracılığıyla finanse ediliyor.

Türkiye, Haziran 2022 itibarıyla 4 milyar dolara yakın taahhüt edilmiş portföyü ile IFC tarafından küresel olarak desteklenen en büyük üçüncü ülke konumunda bulunuyor.