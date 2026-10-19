Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, PPA-Europe Başkanlığına seçildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Panel ve Profil Birliği’nin üyeleri, mevzuat, standardizasyon ve birlik bünyesinde yürütülen projelere ilişkin gündemin yanı sıra yeni Birlik yönetimini belirledi. Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, düzenlenen 24. Genel Kurul’da Birliğin Başkanlığı görevine getirildi.

On yıldır Birliğin Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Jean-Christophe Kennel (ArcelorMittal Building Solutions Europe) ve Markus Haiden (Metecno Germany) görevlerini devretti. Birlik üyeleri, yıllardır özveri ve iş birliği anlayışıyla sürdürdükleri liderlik için Kennel ve Haiden’a içtenlikle teşekkür etti. Genel Kurul’da Başkan Yardımcılığına ise ArcelorMittal Building Solutions France & Benelux’ten Pascal Magain seçildi.

Akar yaptığı konuşmada, yeni dönemde Birlik için belirlediği hedefleri, sektörün Brüksel’deki sesinin güçlendirilmesi, ulusal birliklerle iş birliğinin artırılması, üye tabanının genişletilmesi ve standartların tekil ürünlerin ötesine geçerek bütüncül yapı sistemlerini kapsaması şeklinde sıraladı. Akar, bu hedeflerin PPA-Europe’un uluslararası alanda tanınan teknik uzmanlığı üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, şunları söyledi: “PPA-Europe’un teknik çalışmaları CEN ve ISO nezdinde büyük saygı görüyor. Şimdi görevimiz, sektörümüzün sesinin politika yapım süreçlerinde ve pazarda da aynı açıklıkla duyulmasını sağlamak. Üyelerimizle ve Avrupa genelindeki ulusal birliklerle tek bir ekip olarak birlikte çalışarak, giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan bir ortamda PPA-Europe’u daha da güçlendirebiliriz.”

Avrupa Panel ve Profil Birliği (PPA-Europe), çatı, cephe ve duvar uygulamalarına yönelik sandviç panel ve metal profil sac üreticilerini ve bu üreticilerin tedarikçilerini temsil ediyor. 19 ülkeden 46 üyesi bulunan Birlik, uzmanlığıyla Avrupa ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına katkı sunuyor.