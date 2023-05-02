Astellas Pharma'dan 5,9 milyar dolarlık satın alma

Japon ilaç üreticisi Astellas Pharma Inc., yaşa bağlı körlüğü tedavi etmek için ilaç geliştiren ve NASDAQ'ta işlem gören Iveric Bio Inc.'i yaklaşık 5,9 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

Astellas Pharma ve Iveric Bio tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın nakit ve borçla finanse edileceği ve Astellas Pharma'nın hisse başına 40 dolar teklif ettiği belirtildi.