Astin Yatak, gelirinde ihracatın payını yüzde 20'ye çıkaracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da 2012 yılında kurulan ve Ovaakça’daki 10 bin metrekarelik tesisinde yıllık 60 bin adet yatak üretim kapasitesine sahip olan Astin Yatak, büyüme hedefleri doğrultusunda Balkan ülkeleri ve Avrupa pazarında varlığını güçlendiriyor. Bugüne kadar 12 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, Temmuz ayında Almanya'nın yanı sıra Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’a gerçekleştirdiği yeni sevkiyatlarla ihracat atağını sürdürüyor. Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, “Türkiye'de 250’den fazla satış noktamızla geniş bir müşteri ağına sahibiz. Ortopedik, ergonomik ve modern tasarımlara sahip ürünlerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde aktif olarak pazar payına sahibiz. Ayrıca Irak’a ve Çad’a da ihracat yapıyoruz. Yeni dönemde ihracatın toplam gelirimiz içindeki payını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Almanya’daki Türklerin ilgisi yoğun

“En iyi kaliteyi en uygun fiyatla tüketiciyle buluşturma” misyonuyla üretim ve ihracat faaliyetlerine devam etiklerini kaydeden Çelek, özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Ümit Çelenk, yatak, baza ve başlıktan oluşan ‘Piyano set’ gibi yeni ürünlerin yanı sıra, 160 ve 180 cm ölçülerindeki Line set ile 180 x 200 ebatlarındaki Vita başlık modellerinin oldukça fazla tercih edildiğini aktardı. Astin Yatak’ın geniş ürün yelpazesiyle sadece ev kullanıcılarına değil, kurumsal alanda da çözüm sunduğunu belirten Ümit Çelek, şu bilgileri verdi: “Yatak, baza ve başlık üretiminin yanında komodin, bench, puf, bebek yatağı gibi birçok ürünü de bünyemizde üretiyoruz. Ayrıca yastık, visco yastık, yorgan ve alez gibi tamamlayıcı ürünlerimiz mevcut. Katlanır somya ve ranza üretimimizle öğrenci yurtları, huzurevleri, öğretmenevleri, hastaneler, oteller ve pansiyonlara da toptan çözümler sunuyoruz.”