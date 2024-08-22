Astor Enerji 150 milyon dolarlık yatırım planlıyor

İLHAN DUMAN

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası’nın konuğu olan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, şirketin yatırım planlarını, enerji yatırımlarının transformatör sektörüne yansımalarını anlattı. Dünya genelinde enerji yatırımlarının arttığını belirten Doğan, Amerika kıtasında özellikle ABD’de altyapının son derece eksik olduğunu ve oradaki trafoların yaklaşık yüzde 70’inin iktisadi ömrünü tamamladığını belirterek, “Dünyada en fazla transformatör ihtiyacı olan bölge Amerika kıtası. O yüzden bizim de önümüzdeki dönemde hedef pazarlarımızdan bir tanesi Amerika” dedi.

“Avrupa’nın ardından Amerika’da üretim için yatırım hedefliyoruz”

Şu anda öncelikli olarak Avrupa'yı hedeflediklerini aktaran Doğan, “İspanya'da bir yatırımımız var. Avrupa bizim toplam ihracatımızın şu anda yüzde 60’lık kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla ilk etapta Avrupa'da üretim gerçekleştireceğiz. Güney Amerika'ya şu anda ihracatımız var. Kuzey Amerika'ya ihracat konusunda çalışmalar yapıyoruz. Avrupa'daki yatırımdan sonra orta vadede Amerika’da da yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de de önemli enerji yatırımları yapıldığını ve 2035’e kadar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün artacağını vurgulayan Doğan, “Dünyada da benzer bir trend var. Dolayısıyla bizim sektörde termin süreleri oldukça uzamış durumda. 2,5-3 yıl termin süresi var. Bu da bizim sektörümüzün canlı kalmasına yol açıyor” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışında artan talebi karşılamak için yeni fabrika yatırımının devam ettiğini kaydeden Olcay Doğan, şu anda 105.000 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Ankara Sincan 2. OSB’de 228.000 metrekarelik arsada yeni fabrikalarının inşaatına başladıkları bilgisini veren Doğan, “Yatırım için makine siparişlerimizin bir kısmına da verdik. İnşaatı bu yıl sonuna kadar tamamlayıp, 2025 yılının birinci çeyreğinde kapasite artırımı yatırımını tamamlamayı planlıyoruz. Yeni fabrikayla tüm ürün gruplarında kapasitemizi yüzde100 artıracağız. Bizim 2025 hedefimiz 1 milyar doların üzerinde ciro gerçekleştirmekti. Bu yatırım sonucunda 1 milyar 250 ila 1 milyar 350 milyon dolara yükselecek. 550- 600 milyon dolar da ihracat gerçekleştirme potansiyeline sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

“Finansal gücümüzü yatırımla fırsata dönüştürmek istiyoruz”

Kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımla beraber maliyetleri azaltmak amacıyla, transformatörde kullanılan bakır ve alüminyum iletkenleri için de yatırımlar planladıklarını bildiren Doğan, “Yaklaşık 50 milyon dolar civarında bakır alüminyum iletkenleri yatırımı gerçekleştireceğiz. Arsa yatırımıyla beraber bu yıl ve 2025 yılında 150 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu maliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek. Kâr marjlarımıza da yansıyacak” dedi. Özkaynaklarının oldukça güçlü ve borçluluklarının son derece düşük olduğunu ifade eden Doğan, şöyle devam etti: “Finansal taraftaki güçlü konumumuzu yatırım yaparak fırsata dönüştürmek istiyoruz. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünyada bizim sektördeki büyüme devam edecek. 2035 yılına kadar transformatör sektöründe ortalama yüzde 6,5-7 civarında büyüme bekleniyor. Avrupa'da yatırımlar devam ediyor. Ortadoğu'da projeler var. Amerika’dan gelecek talepler sektörümüzdeki canlılığı artırmaya devam edecek.”

“Hedefimiz üretimin %50’sini ihraç etmek”

Üretimin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini belirten Olcay Doğan, “Hedefimiz yüzde 50’ler seviyesine gelmek. Bunu çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız. Bugün itibariyle 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 194 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve TİM'in verilerine göre ihracatta şu anda 160’ıncı sırada yer alıyoruz. Bizim bu yılki hedefimiz 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Bu da toplam satışımızın yaklaşık yüzde 50’sini oluşturacak. Ciro hedefimiz 826 milyon dolar” dedi.

“GES yatırımlarımız maliyetimizi düşürecek”

Çevreye duyarlı şekilde yenilenebilir kaynaklardan sağladıkları enerjiyle üretim yaptıklarını vurgulayan Olcay Doğan, “Ankara Bala’da GES yatırımımızı tamamladık ve devreye aldık. Şu anda enerjimizin önemli bir kısmını hem çatı GES’imizden hem de Bala’daki GES’ten karşılıyoruz. Bunun da bizim maliyetlerimizi önümüzdeki süreçte önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyoruz”