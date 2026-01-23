Astor Enerji 150 milyon dolarlık yatırımı tamamlıyor, yeni bir 150 milyon dolarlık yatırım kararını açıkladı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin önde gelen transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji (BİST: ASTOR), Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB’de üretim tesisleri yatırımlarında son aşamaya geldiğini açıklarken, yeni bir yatırımı ilan etti.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam tutarı 150 milyon dolar dolayındaki tesislerle üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağı, daha önce başladığı ve yine 150 milyon dolar tutarındaki Faz 1 Anahtarlama Ürünleri Fabrikası ile Faz 2 İletken Üretim Fabrikası inşaatının gerçekleşme oranının yüzde 95’e ulaştığını, makinelerin kurulum, montaj ve devreye alma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Yeni yatırım da 150 milyon dolar olarak ilan edildi

Yazılı açıklamada Astor’un “Faz 3 Yüksek Güç Transformatör Fabrikası” ve “Faz 4 Yüksek Güç Mekanik Fabrikası” inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verildiği duyuruldu. Bu yatırımların da tutarının 150 milyon dolar planlandığı, hedefin ise 1 milyar dolarlık bir ciro artışı olduğu vurgulandı. Bu yeni yatırımların; yıllık 32 bin MVA olan güç transformatörü üretim kapasitesinin 100 bin MVA’ya; yıllık 18 bin MVA olan güç mekanik fabrika üretim kapasitesinin ise 108 bin MVA’ya çıkarmasının hedeflendiği kaydedildi. Tam kapasiteye ulaşılması halinde söz konusu yatırımın Astor Enerji cirosuna yaklaşık 1 milyar dolar ilave katkı sağlaması beklendiği; inşaat ve teknik altyapı çalışmalarının 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Hali hazırda şirketin 100’den fazla ülkeye ihracat yaptığı, yeni yatırımların uluslararası pazarlardaki etkinliği artırmaya katkı vereceği belirtilirken, şirketin Amerika başta olmak üzere Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da büyüme stratejisinin sürdüğü vurgulandı.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, “Astor Enerji olarak büyümemizi planlı, sürdürülebilir ve katma değer odaklı yatırımlarla destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım, hem üretim gücümüzü hem de küresel pazarlardaki rekabet avantajımızı önemli ölçüde artıracak. Amacımız; kaliteli, verimli ve uzun ömürlü ürünlerimizle enerji sektörüne kalıcı değerler kazandırmak.” değerlendirmesinde bulundu.

ASTOR Enerji A.Ş. (BİST: ASTOR); endüstri tesisleri ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin üretimini yapıyor. Şirket; üretimin yanı sıra ithalat, ihracat, satış sonrası hizmetler, saha kurulumları, devreye alma ve test hizmetleri alanlarında da faaliyet gösteriyor.