ASTOR Enerji 2025’i 35,3 milyar TL hasılatla tamamlandığını açıkladı

ANKARA (EKONOMİ) – ASTOR Enerji, 2025’i 35,29 milyar TL hasılat, 11,1 milyar TL FAVÖK ve 7,67 milyar TL net kâr ile tamamladığını açıkladı. ASTOR Enerji’den (BİST:ASTOR) yapılan yazılı açıklamada, transformatör ve anahtarlama üreticisi şirketin, yıl boyunca karlılık, nakit üretme kapasitesini destekleyen performans, artan ihracat hacmine vurgu yaparken, AR-GE ve yatırımlarının da sürdüğünü belirtti.

Yazılı açıklamada, küresel elektrifikasyon eğilimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji karmasındaki payının artışına; şebeke modernizasyon yatırımlarının hızlanmasına dikkat çekerek, transformatör ve anahtarlama ekipmanlarına küresel talebin artış olgusuna vurgu yaptı. Açıklamada buna dayalı ihracat artışına işaret edilerek, “İhracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki payı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşirken, coğrafi dağılımda Avrupa Birliği yüzde 35,9 ile ilk sırada yer aldı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ise yüzde 20,2 ile bunu takip etti. Kuzey Amerika pazarına giriş yapılarak, Amerika kıtasının ihracat içindeki payı yüzde 5,2 seviyesine ulaştı” denildi.

ASTOR Enerji yazılı açıklamasında 2025 sonu itibariyle toplam varlıkların yüzde 20,4 artışla 50,6 milyar TL’ye yükseldiğini, mevcut özkaynak yapısını koruduğu; kapasite genişlemesi ve iletken üretimine yönelik hazırlıkların dönen varlıklar içinde stok kalemlerindeki artışta belirleyici olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Sürdürülebilir kârlılık seviyesi korunarak, enflasyon muhasebesine göre düzenlenen finansal tablolar, güçlü nakit pozisyonunu ve yatırım kapasitesini teyit etti. Ar-Ge ve kapasite artırımı yatırımları devam ederken, 2026 yılında başlatılan Faz 3 ve Faz 4 yatırımlarıyla hedeflenen kapasite artışı, şirketin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurları arasında yer aldı” denildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ASTOR Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirketin karlı bir büyüme yaklaşımının 2025 sonunda korunması, finansal yapısını güçlendirmesini anlamlı bulduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde artan enerji ihtiyacının gerektirdiği yatırımları sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada Geçgel’in “ASTOR Enerji, 2025 mali yılında başarılı bir performans sergileyerek güçlü bir yılı geride bıraktı. Söz konusu dönemde kârlı bir büyüme elde ederek finansal yapımızı daha da güçlendirirken, şirketimizi uzun vadede enerji teknolojileri pazarında lider bir oyuncu olarak konumlandıracak önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Küresel elektrik talebindeki artış, endüstrilerin hızlanan elektrifikasyonu ve yapay zekayı destekleyen veri merkezlerine yönelik yatırımlar, büyümemizi destekleyen temel unsurlar oldu.” değerlendirmesine yer verildi.

Yine yazılı açıklamada Astor Enerji CEO’su Hakan Ünsal’ın, küresel eğilimlere yönelik olarak “Artan elektrik talebi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve iletim–dağıtım şebekelerinin modernizasyonu; transformatör ve enerji ekipmanları sektörünü stratejik bir konuma taşıdı. Bu dinamik ortamda Astor Enerji A.Ş., güçlü üretim altyapısı, mühendislik yetkinliği ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle küresel değer zincirinde konumunu güçlendirmeye devam ediyor.” yorumu yer aldı. Ünsal, transformatör ve enerji ekipmanlarını küresel ölçekte daha stratejik bir konuma taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan’ın ise “..Büyüme stratejimizin bir ayağını finansal karar alma süreçlerinin etkin finansal risk yönetimi ile desteklendiği güçlü finansal yapı, diğer ayağını ise kaliteli üretim odaklı güçlü üretim altyapısı oluşturuyor. Bu iki ayaklı büyüme stratejisi, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışıyla desteklenerek, Astor Enerji’nin sektörümüzde lider küresel oyuncu olma hedefine hızlı adımlarla ulaşması için önümüzdeki dönemde de kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir.” değerlendirmesi yer aldı. CFO Olcay Doğan operasyonel kapasiteyi artırma adımları atılırken, finansal yönetimde dayanıklılık ve kaynak tahsisi disiplininin de korunduğunu belirtti.

Olcay Doğan, gelecek dönemde büyüme, kapasite artışı, ihracat ölçeğiyle birlikte finansal disiplin yaklaşımının devam edeceğini belirtti.