Astor Enerji, 2025’in ilk yarısında küresel satış payını yüzde 50’nin üzerine taşıdı

Astor Enerji, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırarak 1,9 milyar TL’ye taşıdı. Bu sonuç, global satış hacmindeki artışla birleşerek Astor’u enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu haline getirdi.

Astor Enerji ihracat hedefini geride bıraktı

Astor Enerji’nin toplam gelirlerinde yurt dışı satışların payı 2024 sonunda yüzde 38 iken, 2025’in ilk yarısında yüzde 50’nin üzerine çıktı. Böylece şirket, yıl için belirlenen yüzde 48 ihracat hedefini daha şimdiden geride bıraktı. Avrupa Birliği ülkeleri toplam ihracatın yüzde 40’ını oluştururken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yüzde 25, Birleşik Krallık ise yüzde 10 pay aldı.

Kârlılık marjlarında yükseliş

İkinci çeyrekte satış gelirleri yatay seyretmesine rağmen şirketin kârlılık göstergeleri güçlendi. Brüt kâr marjı yüzde 43’e, FAVÖK marjı yüzde 37’ye yükseldi. Bu artış, üretim ve operasyonel süreçlerdeki verimlilik artışının somut yansıması sonucu gerçekleşti.

Güçlü bilanço ve yatırımlar

Astor’un toplam varlıkları 38,2 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 26,2 milyar TL oldu. Net nakit pozisyonu 6,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, finansal borçların toplam varlıklara oranı yüzde 9’da kaldı. 2025’in ilk yarısında 38 milyon ABD doları yatırım yapan şirket hem üretim kapasitesini hem de teknolojik dönüşümünü güçlendirdi.

Astor Enerji istihdam da büyüyor

Şirketin çalışan sayısı altı ayda 232 kişi artarak 2.354’e çıktı. Astor Enerji, Ar-Ge odaklı üretim anlayışını sürdürürken, elektrikli araç şarj altyapısına da yatırım yapmaya devam ediyor. 30 Haziran itibarıyla 45 ilde 595 şarj ünitesi devreye alındı.

Yatırımcı güveni ve dijital dönüşüm

Astor Enerji, 2025 yılında BIST Kurumsal Yönetim, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerine dahil oldu. Ayrıca SAP S4HANA projesini başlatarak dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım attı ve GRI uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

“Global pazarda konumumuzu daha da sağlamlaştırdık”

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan konuyla ilgili şunları söyledi: “2025 yılının ilk yarısında finansal ve operasyonel performansımızı güçlendirdik. Yurt dışı satışlarımızın toplam gelirlerde yüzde 50’ye ulaşması, global pazarlardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırdı. Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı, yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarımızla büyümemizi sürdüreceğiz.”