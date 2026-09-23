Astor Enerji ABD’den 33,8 milyon dolarlık sipariş aldı
Astor Enerji, ABD’de yerleşik iki firma ile toplam 33,8 milyon dolarlık güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 1,65 milyar TL tutarındaki sözleşmeler kapsamında teslimatların 2027-2028 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), ABD’de yerleşik iki firma ile güç transformatörü tedarikine yönelik 33,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Şirket, yeni iş ilişkilerinin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.
Sözleşmeler kapsamındaki güç transformatörü siparişlerinin teslimatlarının 2027-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.